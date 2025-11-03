

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا بیرانوند در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل الشرطه عراق اظهار داشت: به مجموعه تراکتور، کادر فنی، بازیکنان و هواداران تبریک می‌گویم. اگر امروز حمایت و تلاش آنها نبود، کار سختی داشتیم. پیش از بازی، آقای اسکوچیچ با ما صحبت کرد و تأکید داشت که تیم الشرطه در سطح بالایی قرار دارد و جایگاه فعلی‌اش در جدول حق واقعی این تیم نیست. اگر کمی خوش‌شانس‌تر بودند، می‌توانستند ۹ امتیاز داشته باشند. ما می‌دانستیم مقابل تیمی باکیفیت قرار گرفته‌ایم.

دروازه‌بان تراکتور ادامه داد: فرصت زیادی برای آماده‌سازی نداشتیم. تنها چهار روز پس از یک بازی سنگین، بازگشت به شرایط مسابقه دشوار بود، اما ریکاوری خوبی انجام دادیم. امیدوارم این روند مثبت ادامه پیدا کند. چند بازیکن مصدوم داشتیم که به‌تازگی به ترکیب بازگشته‌اند. وضعیت ایگور پوستونسکی هنوز مشخص نیست و اودیل خامربکوف هم پس از مصدومیت، امروز بازگشت و کمک بزرگی به تیم کرد. به همه بازیکنان، به‌ویژه شجاع خلیل‌زاده که تیم را عالی رهبری کرد، تبریک می‌گویم. امیدوارم در آینده دل هواداران را بیش از پیش شاد کنیم.

بیرانوند در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کسب عنوان بهترین گلر مسابقات گفت: در این سه کلین‌شیت، همه اعضای تیم از مهاجم تا دروازه‌بان نقش داشتند. نتیجه، حاصل تلاش کل مجموعه است. گل نخوردن به تیم شخصیت می‌دهد. تنها به موفقیت تراکتور فکر می‌کنم و معتقدم اگر همه هدفمان را موفقیت تیم قرار دهیم و پله‌پله جلو برویم، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

وی در خصوص وضعیت زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) نیز بیان کرد: وقتی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا یک زمین را انتخاب می‌کنیم، اجازه تغییر آن را نداریم؛ بنابراین مسئولان باید شرایط زمین را برای بازیکنان ما بهبود دهند. برگزاری لیگ داخلی در ورزشگاه بنیان‌دیزل امکان‌پذیر است، اما مسابقات آسیایی فقط در یادگار امام برگزار می‌شود.

دروازه‌بان تراکتور خاطرنشان کرد: ما ترجیح می‌دهیم در یادگار امام بازی کنیم، چون به شرایط این ورزشگاه عادت داریم. کاش چمن را تغییر نمی‌دادند؛ وضعیت قبلی فوق‌العاده بود. امیدوارم هرچه زودتر فکری اساسی برای ترمیم زمین شود. ما تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا هستیم و باید کیفیت واقعی فوتبال خود را به نمایش بگذاریم.