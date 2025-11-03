ملی پوش اسنوکر کشورمان گام نخست در مرحله اصلی رقابت‌های قهرمانی بین المللی را محکم برداشت و در دیدار بعدی به مصاف جان هیگینز خواهد رفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی بین‌المللی ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از رویداد‌های مهم رده‌بندی جهانی، از ۱۱ تا ۱۸ آبان در نانجینگ چین برگزار می‌شود.

در این رقابت‌ها، حسین وفایی تنها نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران است که پس از درخشش در مرحله انتخابی، به جمع ۶۴ بازیکن برتر مرحله اصلی راه یافت.

وفایی پیش‌تر در مرحله مقدماتی که در شهر شفیلد انگلیس برگزار شد، با پیروزی قاطع شش بر یک مقابل «فرگال کوئین» از ایرلند شمالی، سهمیه حضور در مرحله اصلی مسابقات را کسب کرده بود.

در مرحله دوم اصلی، حسین وفایی بامداد امروز دوشنبه دوازدهم آبان‌ماه در دیداری حساس و تماشایی به مصاف رایان دی از کشور ولز رفت و با عملکردی مقتدرانه و بازی حساب‌شده، موفق شد با نتیجه شش بر چهار حریف قدرتمند خود را شکست دهد و به مرحله سوم این مسابقات راه پیدا کند. حسین وفایی در این دیدار موفق شد بریک‌های ۱۳۷،۱۳۴ و ۱۱۰ را به ثبت برساند.

وفایی در دور بعد با جان هیگینز از اسکاتلند روبه‌رو می‌شود.