دانش آموزان مدرسه ابنسینا کیش، در ایام فاطمیه مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) را برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این مراسم که با حضور دانشآموزان، معلمان و جمعی از والدین و یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد، دانشآموزان در غم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و شهدای دانشآموز عزاداری کردند.
مدیر مدرسه ابنسینا، گفت: تربیت و پرورش دانشآموز تراز انقلاب اسلامی و نسلی که علم را با ایمان و عشق به اهلبیت (ع) فرا بگیرد از اهداف برگزاری این مراسم است.
یکی از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس نیز با یادآوری رشادتهای نوجوانان شهید، گفت: تماشای شور و شعور نسل امروز یاد رزمندگان نوجوان آن دوران را زنده میکند.
دانشآموزان شرکتکننده در این مراسم با ابراز عشق و ارادت به حضرت فاطمه الزهرا (س)، بر ادامه راه شهیدان تاکید کردند.
پخت آش نذری از دیگر برنامههای این مراسم بود.