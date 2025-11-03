به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این مراسم که با حضور دانش‌آموزان، معلمان و جمعی از والدین و یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد، دانش‌آموزان در غم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و شهدای دانش‌آموز عزاداری کردند.

مدیر مدرسه ابن‌سینا، گفت: تربیت و پرورش دانش‌آموز تراز انقلاب اسلامی و نسلی که علم را با ایمان و عشق به اهل‌بیت (ع) فرا بگیرد از اهداف برگزاری این مراسم است.

یکی از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس نیز با یادآوری رشادت‌های نوجوانان شهید، گفت: تماشای شور و شعور نسل امروز یاد رزمندگان نوجوان آن دوران را زنده می‌کند.

دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این مراسم با ابراز عشق و ارادت به حضرت فاطمه الزهرا (س)، بر ادامه راه شهیدان تاکید کردند.

پخت آش نذری از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.