

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران با هدایت امید روانخواه در مرحله گروهی مقدماتی جام ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا با اقتدار عنوان صدرنشینی را به دست آورد و راهی مرحله نهایی این رقابت‌ها به میزبانی عربستان شد.

در حالی که روانخواه برنامه‌های خود را برای این مسابقات به فدراسیون فوتبال ارائه داده و در حال برنامه‌ریزی برای آینده تیم بود در هفته‌های اخیر از برخی کاستی‌ها درباره تیم امید ناراحت شده و این موضوع را به اطلاع مسئولان فدراسیون فوتبال رسانده است.

مسئولان فدراسیون در گفت‌و‌گو‌های تلفنی با این مربی جوان قول داده‌اند تمامی چالش‌های موجود را برطرف کنند تا تمرکز او معطوف به تیم امید باشد.

با این حال و بر خلاف شایعات مطرح‌شده، روانخواه استعفا نداده و قرار است ظرف ۷۲ ساعت آینده جلسه‌ای با حضور او و رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شود.