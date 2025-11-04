مصونیت از مجازات قتل، تجاوز و هر جرم دیگر، امتیازی بود از طرف حکومت پهلوی به نظامیان آمریکایی، قانونی که با عنوان کاپیتولاسیون شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کاپیتولاسیون یا «مصونیت قضایی اتباع آمریکایی در ایران» قانونی بود که در سال ۱۳۴۳ توسط دولت وقت ایران تصویب شد و بر اساس آن، مستشاران و شهروندان آمریکایی در صورت ارتکاب جرم در ایران، در دادگاه‌های ایران محاکمه نمی‌شدند و تنها دادگاه‌های آمریکا صلاحیت رسیدگی به پرونده آنها را داشتند.

این قانون در واقع نشانه‌ای از وابستگی سیاسی و حقارت ملی تلقی شد و با واکنش تند مردم و روحانیان، به‌ویژه امام خمینی (ره)، روبه‌رو گردید. اعتراض شدید ایشان به این قانون، نقطه عطفی در نهضت اسلامی مردم ایران و زمینه‌ساز تحولات منتهی به انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود.