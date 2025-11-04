پخش زنده
بسیج اساتید کشور ضمن برشمردن جنایات متعدد آمریکا علیه ملت ایران، از جامعه دانشگاهی و امت اسلام دعوت میکند تا با اتحاد و همدلی، در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی ایستادگی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، در بیانیهای با مرور سلسله جنایتهای آمریکا علیه ملت ایران، ۱۳ آبان را روز افشای چهره واقعی استکبار دانست و برحضور پرشور دانشگاهیان و ملت ایران در این روز تاکید کرد.
شرح این بیانیه را در متن زیر بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
فَلَا تُطِعِ الکَافِرینَ وَ جَاهِدهُم بِهِ جِهَادَاً کَبیراً (فرقان/۵۲)
سیزدهم آبان روز افتخار و روز پیروزی است. سیزدهم آبان هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا و همچنین هویت واقعی و ذات انقلاب اسلامی را روشن کرد. تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان خط امام، هویت استکباری و خودبرتربینی آمریکا را که علاوه بر این صفت زشت، اقدام به دستدرازی به منافع حیاتی ملتها نموده و برای آنها تعیین تکلیف میکرد، روشن ساخت.
این صفت استکباری و روحیه دستدرازی به منافع ملتها سبب شده تا دولت آمریکا جنایات و خیانتهای بسیاری علیه ملتها و کشورهای مختلف در کارنامه خود داشته باشد که بخش زیادی از آنها علیه ملت ایران صورت گرفته است.
در فهرست بلند بالای جنایتهای برجسته دولت آمریکا علیه مردم مسلمان ایران، مواردی از کودتای نظامی علیه دولت تا تجاوز نظامی مستقیم، تصویب مصوبههای خصمانه تا پناه دادن به شاه فراری کشور، حمله به هواپیمای مسافربری تا ترور محبوبترین شخصیتهای کشورمان وجود دارد.
با این وجود، ظرف یکسال اخیر شیطنتها و مواضع کینهتوزانه دولت آمریکا بهوسیله رئیسجمهور ابله و متوهمی بهنام ترامپ روند فزایندهتری به خود گرفته و صفحات ننگین دیگری به فهرست جنایات این کشور افزوده است که برخی از آنها عبارتاند از:
فهرستی از جنایتها و خیانتهای آمریکا در یکسال اخیر عبارتاند از:
تجاوز نظامی به خاک جمهوری اسلامی در حین مذاکرات غیرمستقیم میان طرفین
حمله نظامی به تأسیسات هستهای کشورمان برخلاف قوانین بینالمللی و پیمانهای سازمان انرژی اتمی
دستور مستقیم نظامی علیه کشورمان به رژیم صهیونیستی و حمایت همهجانبه از این رژیم منحوس
طراحی و اجرای طرح تجزیه ایران عزیز و مشارکت در عملیات نظامی با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
مشارکت در ترور فرماندهان و دانشمندان بزرگ کشورمان با اعطای کمکهای اطلاعاتی، تسلیحاتی و تکنولوژیکی به رژیم صهیونیستی
مشارکت در کودککشی و نسلکشی مردم مظلوم و قهرمان غزه که منجر به شهادت و مجروحیت و معلولیت نزدیک به ۲۰۰ هزار انسان بیگناه گردید
حمله مستقیم نظامی به مردم قهرمان یمن و به شهادت رساندن تعدادی از زنان و کودکان بیگناه
دخالت مستقیم در کودتا علیه دولت اسد در سوریه و طراحی اشغال نظامی این کشور توسط رژیم صهیونیستی
حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی در نقض صریح و آشکار آتشبس با غزه و لبنان
آتشافروزی در آمریکای لاتین و لشکرکشی علیه دولت قانونی ونزوئلا
صدور فرمان از سرگیری تحقیقات هستهای و نقض صریح قوانین منع اشاعه سلاحهای کشتار جمعی
از این رو، یومالله سیزدهم آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» و روز دانشآموز که امسال با شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) مقارن گردید، برای ملت ایران معنا و مفهوم تازهای یافته و شعار «مرگ بر آمریکا» را با تمام وجود و به نیابت از همه شهدا، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فریاد خواهند زد.
در همین راستا، سازمان بسیج اساتید کشور ضمن تقبیح رفتار مستکبرانه آمریکای جنایتکار و حمایت از باند تروریستی حاکم بر سرزمینهای اشغالی فلسطین اعلام میدارد:
ملت مسلمان ایران با حضور حماسی خویش در راهپیمایی یومالله سیزدهم آبان، تنفر و انزجار خویش را با اندیشه و خوی مستکبران عالم ابراز داشته و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را همصدا با سایر مسلمین با شکوه و عظمت هرچه بیشتر برگزار مینماید.
از جامعه دانشگاهیان کشور، بهویژه اساتید گرامی و دانشجویان عزیز دعوت مینماید تا در راهپیمایی سیزدهم آبان، همصدا با ملت ایران، انزجار و تنفر خویش را از استکبار و صهیونیزم بینالملل اعلام داشته و پایبندی رژیم وحشی صهیونیستی به آتشبس با لبنان و غزه را از دولتهای غربی و مجامع حقوقی بینالمللی درخواست نمایند.
از امت اسلام و مردم مسلمان منطقه درخواست مینماید تا همزمان و همصدا با ملت شریف ایران، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به «روز جهانی مبارزه با استکبار» در سراسر جهان تبدیل نموده و با حضور خیابانی خویش در برابر زیادهخواهیهای دولت مستکبر آمریکا ایستاده تا شاهد زوال و افول آن در آیندهای نه چندان دور باشیم.
انشاءالله تعالی
سازمان بسیج اساتید کشور