توقف فعالیت سه واحد سنگ شکن در محور بلده
فعالیت سه واحد سنگ شکن در محور بلده بهدلیل دفع غیراصولی پساب و آلودگی رودخانه متوقف شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در جریان بازدید و پایش شبانه تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۴ از واحدهای معدنی در محور بلده، سه واحد بهدلیل تخلیه مستقیم پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه تعطیل و فعالیت آنها متوقف شد.
حسین حیدرپور افزود: نمونهبرداری از پساب و خروجیها از سایر واحدها نیز انجام شد تا میزان انطباق فعالیتها با استانداردهای محیط زیست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد
او ادامه داد: برنامه پایش و نظارت بر واحدهای معدنی و دانهبندی شن و ماسه در محورهای مختلف استان بهصورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: رعایت اصول مدیریت هوا و پساب از الزامات قانونی فعالیت واحدهای معدنی است و بیتوجهی به آن، موجب توقف فعالیت و پیگرد قضایی خواهد شد.