تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز سه شنبه سیزدهم آبان ۱۴۰۴، سیزدهم جمادی الاول ۱۴۴۷ و سوم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۷ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۰ دقیقه است.
اذان صبح فردا چهارشنبه چهاردهم آبان ساعت ۵ و ۱۴ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۳۴ دقیقه ثبت شده است.