پخش زنده
امروز: -
راهپیمایی و تجمع ۱۳ آبان روز دانش آموز تا ساعتی دیگر در شهرستانهای آبادان و خرمشهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، مردم غیور و انقلابی شهرستانهای آبادان و خرمشهر امروز با راهپیمایی و تجمع در شهرهای آبادان، خرمشهر، اروندکنار، مینوشهر و چوئبده ۱۳ آبان روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را گرامی میدارند و بار دیگر با آرمانهای امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدا تجدید پیمان خواهند کرد.
خیابانهای آبادان و خرمشهر امروز شاهد حضور مردان، زنان، کودکان و ورزشکارانی خواهد بود که یک صدا فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سر خواهند داد.