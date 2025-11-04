به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، مردم غیور و انقلابی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر امروز با راهپیمایی و تجمع در شهر‌های آبادان، خرمشهر، اروندکنار، مینوشهر و چوئبده ۱۳ آبان روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را گرامی می‌دارند و بار دیگر با آرمان‌های امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدا تجدید پیمان خواهند کرد.

خیابان‌های آبادان و خرمشهر امروز شاهد حضور مردان، زنان، کودکان و ورزشکارانی خواهد بود که یک صدا فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سر خواهند داد.