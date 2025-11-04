به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بیراحمد ، سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا از کشف‌وضبط ۲ دستگاه فلزیاب در این شهرستان خبر داد. علی اکبر پاک گفت: طی گشت‌زنی نیرو‌های انتظامی شهر سی سخت در مسیر این شهر به پادنا محدوده گردنه بیژن، ۲ دستگاه فلزیاب با متعلقات در یک خودروی شخصی کشف و ضبط شد.

پاک با بیان اینکه در این رابطه ۳ نفر دستگیر شدند، افزود: در این عملیات یک دستگاه خودرو سواری پژوه ۴۰۵ نیز توقیف و به پارکینگ شد.

وی ادامه داد: با استناد قانون استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب بدون اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جرم محسوب می‌شود.