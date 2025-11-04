دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: عده ای فکر می کنند، موضوع جمعیت، امری حکومتی است در حالی که این یک مسأله اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مهتاب رضیئی در اختتامیه رویداد روشنا همایش قدردانی از فعالان حوزه تحکیم بنیان خانواد‌ها در مشهد افزود: کاهش جمعیت موضوعی است که اگر برای آن تدبیری نشود با کشور پیری مواجه خواهیم شد که نه می‌تواند از فرهنگ و آیین خودش و نه مرز‌های و آیین چندهزار ساله خود دفاع کند.

وی گفت: اگر با همین نرخ رشد جمعیت به پیش برویم، ایران در سال ۱۴۸۰ خورشیدی ۳۵ میلیون جمعیت خواهد داشت در حالی که همسایگان غربی و شرقی هر کدام با حدود ۳۵۰ میلیون نفر خواهند بود.

دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: عرصه کنشگری اجتماعی با ورود فرهنگ، انیمیشن و سینما به این عرصه، محیطی جذاب و رنگارنگ برای ذائقه‌های مختلف خواهد شد در این راستا رویداد روشنا و تولید محتوای سینمایی با موضوع خانواده و تحکیم این بنیان بسیار با ارزش بوده و می‌تواند در دیگر استان‌ها الگوبرداری شود.

مهتاب رضیئی گفت: در کنار دولتمردان که برای تحکیم بنیان‌های خانواده گام بر می‌دارند باید موسسات و انجمن‌های مردمی به میدان آمده فعالیت کنند، زیرا آنها از دل مردم و برای مردم هستند و نگاه بالا به پایین ندارند.

آیین اختتامیه رویداد روشنا به عنوان همایش قدردانی از فعالان حوزه‌های «تحکیم بنیان خانواده، افزایش جمعیت و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی و زیست عفیفانه» در سینما اطلس مشهد برگزار شد و با چهار فیلم کوتاه با موضوع جمعیت و خانواده اکران عمومی و رونمایی شد.