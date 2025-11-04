به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به کمبود برخی پزشکان متخصص در استان اشاره کرد و گفت: پزشکان غیر بومی و فارع التحصیلان رشته‌های پزشکی برای گذارندن طرح اجباری وزارت بهداشت ملزم به حضور در استان‌ها هستند و برای استان کهگیلویه و بویراحمد نیز چنین حضور اجباری برای برخی پزشکان وجود دارد.

وی در ادامه افزود: این پزشکان پس از پایان طرح اجباری اختیار دار در ادامه و تمدید تعهدات و یا پایان همکاری هستند و علوم پزشکی ابرازی برای نگهداشت پزشکانی که‌دوره و طرح آنها تمام شده است ندارد.

طیب زادگان در ادامه با بیان اینکه درخواست پزشک و اعلام نیاز به وزارت بهداشت ارائه می‌شود ابراز کرد: لیست نیازمندی به نسبت سال قبل افزایش یافته و وزارت بهداشت نیز حمایت بیشتری را در این خصوص اعمال کرده است.

وی بیان کرد: تعداد ۴۶ پزشک متخصص جدید به علوم‌پزشکی استان تعلق خواهد گرفت که بر اساس نیاز سنجی شهرستان‌ها تقسیم می‌شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین به آمادگی برای همکاری با بخش خصوصی در جهت راه اندازی مراکز MRI اشاره کرد و گفت: سرانه‌ام ار آی به نسبت جمعیت استان بالاتر از میانگین کشوری است و اگر بخش خصوصی در هر شهرستان استان آمادگی راه اندازی مرکز‌ام ار‌ای داشته باشد همکاری لازم از جانب علوم پزشکی صورت خواهد گرفت و در شهرستان گچساران یک رادیولوژیست پیگیر راه اندازی یک مرکز است که در این خصوص نیز همکاری‌های لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به مراجعه بیماران به شهر شیراز تصریح کرد: مراجعه بیماران از استان به شهر شیراز یکی از دغدغه‌های علوم پزشکی است که بر اساس بررسی‌های انجام شده یکی از دلایل شیراز به عنوان قطب پزشکی جنوب کشور است که حل آن نیازمند فرهنگ سازی است.