پخش زنده
امروز: -
در پایان رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد کشور که به میزبانی واحد گرمسار برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه موفق به کسب عنوان قهرمانی بخش تیمی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد کشور که به میزبانی واحد گرمسار به مدت دو روز با حضور ۱۸ تیم برگزار شد با قهرمانی کرمانشاه به پایان رسید.
در دیدار نهایی این مسابقات تیم کرمانشاه با نتیجه ۳ بر یک برابر تیم دانشگاه آزاد البرز به پیروزی رسید و در جایگاه نخست ایستاد. تیم البرز عنوان نایبقهرمانی را به خود اختصاص داد و تیمهای گیلان و فارس نیز به صورت مشترک سوم شدند.
ترکیب تیم دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه شامل نوید شمس، امیرحسین علیقارداشی، پارسا ملکیان، امیررضا کتانچی و ماهان ابراهیمی بود که با هدایت یزدان قبادی در این رقابتها حضور یافتند.
همچنین تیم دانشگاه آزاد واحد البرز با ترکیب فواد مرادی، جعفر گودرزی، امیرمهدی رئیسی، پارسا حسینی و مانی فرزانه به سرمربیگری مجید گنجی در جایگاه دوم قرار گرفت.
در فینال، نوید شمس و امیرحسین علیقارداشی با پیروزی مقابل جعفر گودرزی و فواد مرادی تیم کرمانشاه را ۲ بر صفر پیش انداختند. در ادامه، امیرمهدی رئیسی با برتری برابر پارسا ملکیان اختلاف را کاهش داد، اما در نهایت نوید شمس با کسب دومین پیروزی خود برابر فواد مرادی، نتیجه را به سود کرمانشاه قطعی کرد.
سرداوری این رقابتها به عهده محمود همت و سرپرست برگزاری این مسابقات حمیدرضا ثمری خلج بود.
رقابتهای انفرادی از صبح سه شنبه با شرکت ۵۵ بازیکن اغاز خواهد شد.