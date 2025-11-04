به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مرضیه سی سی پور افزود: امروز به ویژه در ساعات صبح تا بعدازظهر با نفوذ و تاثیر زبانه‌های سامانه پرفشار، در جنوب شرق کشور و نیمه شرقی استان بخصوص محدوده (شهرستان‌های بشاگرد، میناب، رودان، جاسک، بندرعباس، خمیر و قشم) دریای عمان و تنگه هرمز، وزش باد‌های نسبتاً شدیدشمال شرقی و گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی ومواج شدن دریا پیش بینی می‌شود.

وی گفت: توصیه می‌شود از رفت وآمد‌های غیر ضرور خودداری و کودکان، سالخوردگان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی از قرارگیری در فضای باز اجتناب کنند ودر محیط آزاد از ماسک استفاده شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: تمهیدات لازم در بنادر شرقی ومرکزی استان برای رفت وآمد شناور‌ها درآب‌های دریای عمان و تنگه هرمز صورت پذیرد.

سی سی پور گفت: تداوم این شرایط ناپایدار جوی و دریایی به تناوب تا پنجشنبه ۱۵ آبان مورد انتظار است و با توجه به غلظت گرد و غبار حاکم در جنوب شرق کشور ومناطق شرقی استان، گسترش این گرد و غبار به مناطق مرکزی و بیشتر نقاط تنگه هرمز و ماندگاری آن محتمل می‌شود.

وی گفت: به لحاظ دمایی امروز افزایش دمای بیشینه وکاهش رطوبت نسبی هوا در استان مورد انتظار است و از بامداد فردا تا پایان هفته به تدریج کاهش دمای کمینه با تاکید بر مناطق مرتفع استان پیش بینی می‌شود.