کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز ناپایداری شدید جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مرضیه سی سی پور افزود: امروز به ویژه در ساعات صبح تا بعدازظهر با نفوذ و تاثیر زبانههای سامانه پرفشار، در جنوب شرق کشور و نیمه شرقی استان بخصوص محدوده (شهرستانهای بشاگرد، میناب، رودان، جاسک، بندرعباس، خمیر و قشم) دریای عمان و تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتاً شدیدشمال شرقی و گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی ومواج شدن دریا پیش بینی میشود.
وی گفت: توصیه میشود از رفت وآمدهای غیر ضرور خودداری و کودکان، سالخوردگان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی از قرارگیری در فضای باز اجتناب کنند ودر محیط آزاد از ماسک استفاده شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: تمهیدات لازم در بنادر شرقی ومرکزی استان برای رفت وآمد شناورها درآبهای دریای عمان و تنگه هرمز صورت پذیرد.
سی سی پور گفت: تداوم این شرایط ناپایدار جوی و دریایی به تناوب تا پنجشنبه ۱۵ آبان مورد انتظار است و با توجه به غلظت گرد و غبار حاکم در جنوب شرق کشور ومناطق شرقی استان، گسترش این گرد و غبار به مناطق مرکزی و بیشتر نقاط تنگه هرمز و ماندگاری آن محتمل میشود.
وی گفت: به لحاظ دمایی امروز افزایش دمای بیشینه وکاهش رطوبت نسبی هوا در استان مورد انتظار است و از بامداد فردا تا پایان هفته به تدریج کاهش دمای کمینه با تاکید بر مناطق مرتفع استان پیش بینی میشود.