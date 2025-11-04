به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مسئول اداره مخابرات شهرستان کوهسرخ گفت: «رائه خدمات ارتباطی و اینترنت پرسرعت در مناطق محروم و کم‌ برخوردار از اولویت‌ های اصلی شرکت مخابرات است.

شادکام با اشاره به لزوم گسترش زیرساخت‌ های ارتباطی در مناطق روستایی افزود: با پیگیری‌ های مستمر، تجهیزات لازم برای توسعه ۴۸ پورت اینترنت ADSL در روستاهای تنورجه و دهمیان نصب و راه‌ اندازی شد تا ساکنان این مناطق بتوانند از خدمات پایدار و باکیفیت‌تری برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه دسترسی به اینترنت پرسرعت نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی مردم دارد، ادامه داد: امروزه بسیاری از خدمات آموزشی، اداری، درمانی و اقتصادی به بستر اینترنت وابسته است و توسعه این خدمات در مناطق روستایی، زمینه‌ ساز عدالت ارتباطی، افزایش بهره‌ وری و رونق کسب‌ و کارهای محلی خواهد بود.

شادکام خاطرنشان کرد: در سال‌ های اخیر، مخابرات شهرستان کوهسرخ با جدیت در مسیر توسعه شبکه‌ های ارتباطی در شهر و روستا گام برداشته و اجرای طرح‌ های زیرساختی متعددی را در دستور کار قرار داده است.

مسئول مخابرات کوهسرخ از مردم خواست برای بهره‌ مندی از خدمات جدید اینترنت پرسرعت در روستاهای تنورجه و دهمیان، به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند یا از طریق تماس با سامانه ۲۰۲۰ نسبت به ثبت‌ نام و دریافت اشتراک اینترنت اقدام کنند.