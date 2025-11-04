پخش زنده
امروز: -
جلسه سه شنبه نظارتی مجلس به ریاست علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما دستورکار جلسه امروز به شرح زیر است:
سوال جناب آقای محمد منان رئیسی نماینده محترم قم، کهک و جعفرآباد و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص *رد* تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳
ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲