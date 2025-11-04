پخش زنده
همزمان با سراسر کشور، مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان تا دقایقی دیگر با حضور اقشار مختلف بویژه دانش آموزان و دانشجویان اصفهانی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مردم نصف جهان امروز بار دیگر با حضور خود در صحنه و نمایش استکبارستیزی، پایبندی خود را به انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل و فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی نشان میدهند.
شعار امسال یومالله ۱۳ آبان «متحد و استوار در برابر استکبار» انتخاب شده است که در پرتو آن همه اقشار و جناحهای جامعه، بکپارچه به میدان بیایند.
زمان مراسم ۱۳ آبان امسال از ساعت ۹ تا ۱۱ تست و راهپیمایان از دو مسیر میدان امام حسین (ع) و چهارراه شکرشکن وارد میدان امام (ره) شهر اصفهان میشوند.
سخنران مراسم امسال ۱۳ آبان اصفهان امام جمعه موقت اهواز و نویسنده کتاب «عصر امام خمینی» است و مراسم در سه بخش عمومی، دانشآموزی (اجرای سرود ۳۰ هزار نفری) و تخصصی (سخنرانی) برگزار میشود.
در برخی شهرستانها، راهپیماییها بهصورت متمرکز در مرکز شهرستان برگزار میشود و در برخی دیگر، مراسم در تمامی شهرها برگزار و در مجموع، ویژهبرنامههای یومالله ۱۳ آبان در استان در ۱۱۴ نقطه اجرا میشود.
این روز ملی یادآور سه رخداد بزرگ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸ است که در تقویم رسمی ایران بهعنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است.