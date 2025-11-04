استان همدان در تولید گوشت مرغ به خودکفایی کامل رسیده و در مقاطع مازاد تولید، توانسته است حدود ۵۰۰ تن مرغ گرم به کشور عراق صادر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: سازمان جهاد کشاورزی همدان، برنامه‌ای جامع برای سال ۱۴۰۴ تدوین کرده که بر اساس آن، ماهانه چیزی در حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان هدف‌گذاری شده است.

پورطلوعی افزود: در هفت ماهه نخست امسال، در ۴۰۹ واحد فعال مرغداری استان، در مجموع ۲۵ میلیون و ۵۳۷ هزار قطعه جوجه‌ریزی ثبت شده است.

او با اشاره به اینکه این در حالی است که در مدت مشابه هفت ماهه سال گذشته، در ۴۰۳ واحد، مقدار جوجه‌ریزی ۲۴ میلیون و ۴۰۴ هزار قطعه بود، تأکید کرد: با مقایسه دقیق این اعداد، شاهد افزایش چشمگیر یک میلیون و ۱۳۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی نسبت به سال گذشته هستیم که به طور میانگین، نمایانگر رشد ۵ درصدی در تولید استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی همدان تصریح کرد: این افزایش تولید مستقیماً بر میزان گوشت مرغ عرضه شده به بازار تأثیر گذاشته است؛ به گونه ای که از ابتدای امسال تاکنون، ۵۰ هزار و ۵۶۳ تُن مرغ گرم تولید شده و در اختیار مصرف‌کنندگان استان و همچنین استان‌های همجوار قرار گرفته است.

پورطلوعی با بیان اینکه علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در اوایل امسال و به دلیل تولید مازاد، حدود ۵۰۰ تُن مرغ به کشور عراق صادر شد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولیدی همدان است.