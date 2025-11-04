پخش زنده
امروز: -
پس از ۲۷ روز آلودگی، باران، هوای پاک را در سیزدهم آبان به شهر مشهد هدیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۲ نشانگر شرایط «ناسالم» برای تمامی افراد است، اما شاخص هوا در یکی، ۲ ساعت گذشته با عدد ۷۱ گویای شرایط «سالم» هواست.
سعید محمودی با بیان این که کیفیت هوا در اغلب ۲۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط سالم است، افزود: امیدواریم روند کاهشی حجم آلایندهها ادامه داشته باشد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در روزهای دارای هوای «سالم و پاک» به شهروندان توصیه میشود پیادهروی را با هدف حفظ سلامت خود از یاد نبرند، اما در روزهای دارای هوای «آلوده» باید از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند.
قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.
شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب میشود.
قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.