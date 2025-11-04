پخش زنده
به مناسبت فرا رسیدن یوم الله ۱۳ آبان نماینده ولی فقیه در استان و استاندار پیام مشترکی صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در بخشی از این پیام آمده است: سیزدهم آبانماه برگ زرینی از این تقویم پرافتخار در تاریخ انقلاب است و امسال، روز ۱۳ آبان برای همه نسلهای ملت ایران باشکوهتر، عینیتر و ملموستر از همیشه است چرا که کودکان، دانشآموزان و دانشجویان ما نیز مانند نسلهای گذشته، ماهیت تجاوزگر و ضدبشری آمریکا را در جریان جنگ ۱۲ روزه و حوادث پس از «طوفان الاقصی» با چشمان خود مشاهده کردند و با موضع گیری درست و آگاهانه خود، یک بار دیگر بر یاوه سراییها و نقشههای شوم رژیم منحوس و کودکش صهیونیستی و امریکای جنایتکار، خط بطلان کشیدند.
اینجانبان با گرامیداشت فرارسیدن سیزدهم آبان ماه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و با ادای احترام به مقام شامخ همه شهدا به ویژه شهدای دانش آموز و دانشجو علی الخصوص دانش آموزان و دانشجویان شهید جنگ ۱۲ روزه اخیر، از همه اقشار و طبقات مختلف از حضور یکایک مردم همیشه در صحنه استان برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان ماه و به تصویر کشیدن صحنههایی ماندنی از شکوه همبستگی، وفاق و وحدت امت اسلامی و اقتدار ایران عزیز دعوت مینماییم.
مصطفی محامی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان
منصور بیجار
استاندار سیستان و بلوچستان