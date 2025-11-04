با تسخیر لانه جاسوسی حضرت امام خمینی (ره) در پیامی تسخیر سفارت آمریکا را انقلاب دوم و بزرگ‌تر از انقلاب اول نامیدند.

با تسخیر سفارت آمریکا در ایران (یا همان لانه جاسوسی) به دست دانشجویان انقلابی، مبارزه ضد آمریکایی و نفرت مردم ایران، از سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکا ابعاد جدیدتری پیدا کرد.

از ۱۳ آبان ۵۸ تا ۱۳ آبان سال‌های بعد صدای استکبار ستیزی و فریاد مرگ بر آمریکای ایرانیان هر ساله در خیابان‌های کشور طنین انداز می‌شود.

شرکت گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان پیامی روشن، هم به ملت‌های آزاده جهان و هم به جبهه استکبار مخابره می‌کند؛ اینکه مردم ایران، از مظلومان حمایت و با هرگونه سلطه‌طلبی مقابله می‌کنند، از طرفی این حضور نماد پایبندی نسل جدید به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه‌دهنده راه شهیدان است که هیچ نسلی در برابر ظلم سکوت نخواهد کرد.





حضور همه اقشار، به‌ویژه فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها، در راهپیمایی ۱۳ آبان جلوه‌ای از وحدت و همبستگی اجتماعی است و به دشمنان انقلاب اثبات می‌کند ملت ایران در همه نسل‌ها متحد و استوار ایستاده است.

راهپیمایی امسال در شرایط حساس منطقه‌ای اهمیت مضاعفی پیدا کرده و هر فرد نقش ویژه‌ای در تقویت جبهه مقاومت و رساندن صدای اقتدار ایران به جهانیان دارد.

راهپیمایان لرستانی نیز با حضور در مسیر‌های تعریف شده، شعار‌هایی حمایت از نظام، رهبری و کشور را سر می‌دهند و همچنان ثابت می‌کنند تقدیم بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ شهید در مسیر نظام و انقلاب، با بصیرت، آگاهی، وطن دوستی و ظلم ستیزی بوده است.

اکنون در آستانه ۴۷ امین سالگرد روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شعار مرگ بر آمریکای مردم ایران نه تنها خاموش نشده بلکه در رگ و ریشه و زبان دانش آموزان و دانشجویان نسل امروز هم ماندگارتر و رساتر از گذشته شده است.