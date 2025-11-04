۱۳ آبان، نماد آزادی خواهی و مبارزه با استکبار
سیزده آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی و یادآور سه واقعه مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه، شهادت جمعی از دانشآموزان در محوطه دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ سه واقعه مهمی هستند که در این روز اتفاق افتاده است.
با تسخیر لانه جاسوسی حضرت امام خمینی (ره) در پیامی تسخیر سفارت آمریکا را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول نامیدند.
با تسخیر سفارت آمریکا در ایران (یا همان لانه جاسوسی) به دست دانشجویان انقلابی، مبارزه ضد آمریکایی و نفرت مردم ایران، از سیاستهای سلطه طلبانه آمریکا ابعاد جدیدتری پیدا کرد.
از ۱۳ آبان ۵۸ تا ۱۳ آبان سالهای بعد صدای استکبار ستیزی و فریاد مرگ بر آمریکای ایرانیان هر ساله در خیابانهای کشور طنین انداز میشود.
اکنون در آستانه ۴۷ امین سالگرد روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شعار مرگ بر آمریکای مردم ایران نه تنها خاموش نشده بلکه در رگ و ریشه و زبان دانش آموزان و دانشجویان نسل امروز هم ماندگارتر و رساتر از گذشته شده است.
شرکت گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان پیامی روشن، هم به ملتهای آزاده جهان و هم به جبهه استکبار مخابره میکند؛ اینکه مردم ایران، از مظلومان حمایت و با هرگونه سلطهطلبی مقابله میکنند، از طرفی این حضور نماد پایبندی نسل جدید به آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامهدهنده راه شهیدان است که هیچ نسلی در برابر ظلم سکوت نخواهد کرد.
حضور همه اقشار، بهویژه فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها، در راهپیمایی ۱۳ آبان جلوهای از وحدت و همبستگی اجتماعی است و به دشمنان انقلاب اثبات میکند ملت ایران در همه نسلها متحد و استوار ایستاده است.
راهپیمایی امسال در شرایط حساس منطقهای اهمیت مضاعفی پیدا کرده و هر فرد نقش ویژهای در تقویت جبهه مقاومت و رساندن صدای اقتدار ایران به جهانیان دارد.
راهپیمایان لرستانی نیز با حضور در مسیرهای تعریف شده، شعارهایی حمایت از نظام، رهبری و کشور را سر میدهند و همچنان ثابت میکنند تقدیم بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ شهید در مسیر نظام و انقلاب، با بصیرت، آگاهی، وطن دوستی و ظلم ستیزی بوده است.