بازار برق بورس انرژی ایران در دوازدهمین روز آبان میزبان دادوستد ۳۳۸ میلیون و ۲۱۲ هزار کیلووات ساعت برق بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل ۷۷۵ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال را در بازار برق بورس انرژی ایران رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق در روز گذشته میزبان فروش ۳۳۲ میلیون و ۲۸۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۴۵۱ میلیارد انجامید.

همچنین در این روز ۵ میلیون و ۹۳۲ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این فروش نیز مجموع ارزشی معادل ۳۰۵ میلیارد ریال را رقم زد.