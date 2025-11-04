به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در سراسر استان کرمانشاه در حال برگزاری است.

زمان آغاز مراسم ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح امروز و مسیر آن از چهارراه مدرس به سمت میدان آزادی است.

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این مراسم سخنرانی خواهد داشت.