راهپیمایی ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی دقایقی قبل همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان کرمانشاه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در سراسر استان کرمانشاه در حال برگزاری است.
زمان آغاز مراسم ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح امروز و مسیر آن از چهارراه مدرس به سمت میدان آزادی است.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این مراسم سخنرانی خواهد داشت.