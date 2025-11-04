پخش زنده
امروز: -
راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بجنورد مرکز استان از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز شد و راهپیمایان از میدان شهید به سمت مصلای امام خمینی (ره) در حال حرکت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ راهپیمایی در بجنورد با حضور پرشور دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم و مسولان با شعار «متحد و استوار، مقابل استکبار در حال برگزاری است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان در ۹۰ نقطه شهری و روستایی استان برگزار میشود.
حجتالاسلام جلیل محمدی افزود: سخنران محوری این مراسم هم در بجنورد، «حجت الاسلام حاج ابوالقاسم دولابی»، استاد حوزه علمیه قم است.