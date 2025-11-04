پخش زنده
امروز: -
در بسته شعار سال یک فرصت سرمایه گذاری معرفی شده که میتواند یک راه حل برای کاهش ناترازیها در صنعت برق باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بسته شعار سال این هفته همچنین از آمار و ارزش صادرات شش ماه نخست کالات از استان اصفهان گفته که به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده و رفع چالشهای صادراتی برای افزایش سرمایه گذاری را هم پیگیری کرده است.
بازنگشتن ارزهای صادرات محصولات غیر نفتی هم موضوع دیگر بود که این هفته در بسته شعار سوال مطرح شده و البته دولتهای معتقدند ارزها به کشور بازگشته، اما مجلسیها نظر دیگری دارند.