برگزاری جشن دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج با برگزاری جشنی کلاسهای درس خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج و استان در جشن دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه گفت: با توجه به تأخیری که در روند پذیرش دانشجویان امسال به وجود آمد، با تلاش همکاران، ثبتنام و برنامهریزی آموزشی دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی به پایان رسید و نیمسال تحصیلی و کلاسهای آنان آغاز شده است. کرم الله باقرفرد افزود: در سال تحصیلی جدید، بیش از دو هزار دانشجوی جدیدالورود در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در واحد یاسوج پذیرفته شدهاند. باقرفرد اضافه کرد: این واحد دانشگاهی هماکنون ۲۱ رشته در مقطع دکتری تخصصی، ۳۸ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۱۲۰ رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دارد. معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج بابیان اینکه در حال حاضر، تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج حدود هشت هزار نفر است ادامه داد: و در مجموع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد چهارده هزار نفر است. باقرفرد با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، از دانشجویان خواست با انگیزه، تلاش و برنامهریزی در مسیر تحصیل و مهارتآموزی گام بردارند و از فرصتهای علمی و پژوهشی دانشگاه حداکثر بهره را ببرند.