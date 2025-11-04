به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان در این آئین با بیان اینکه زنگ استکبار ستیزی در همه مدارس استان نواخته شده است گفت: هدف از نواختن این زنگ توجه به اتحاد و انسجام در بین ملت، دانش آموزان و فرهنگیان کشورمان ایران است.

غلامرضا دانش فر افزود: توجه به ارزش‌هایی که در مبارزه با جعل خواهیم داشت و توجه به وحدت، انسجام و وحدت ملی از مهم‌ترین درس‌ها و آموزش‌هایی است که به دانش آموزان در این روز داده می‌شود.

وی اضافه کرد: دانش آموزان در روز ۱۳ آبان مفهوم خودباوری، توجه به هویت ملی، استقلال طلبی، عزت و منافع را فرامی گیرند درسی که نه تنها برای دانش آموزان که همه مردم جهان است.