دانش آموزان کرمانی امسال پر رنگ‌تر و با شکوه تر از هر سال دیگر در مراسم ضد استکباری ۱۳ ابان، فریادشان بلند‌تر از همیشه علیه امریکا و ایادی اش بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دانش آموزان و دانشجویان کرمانی و با حضور مردم همیشه در صحنه،امروز در روز 13 ابان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی،روز دانش اموز و تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام و همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و به تاسی از فرامین آن حضرت در این روز هر چه فریاد داشتند بر سر امریکا و اسرائیل سر دادند.

دانش اموزان،تجمع کنندگان و راهپیمایان 13 ابان، با فریادهای کوبنده مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل جنایات استکبار جهانی علیه ملتهای مظلوم و ایادی ان اسرائیل را علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه محکوم کردند؛و ابراز داشتند در همه سطوح از جبهه بی بدیل مقاومت در همه ارکان حمایت خواهند کرد.