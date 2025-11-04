پژوهش سرای دانش آموزی کبودراهنگ مکانی علمی و آموزشی با هدف پرورش خلاقیت و ارتقای توانمندی‌های دانش آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول دست سازه‌های خود را در نمایشگاهی در محل پژوهش سرای دانش اموزی شهید چمران کبودراهنگ به نمایش گذاشتند.

این دانش آموزان توانستند با ابن دست سازه‌ها رتبه‌های برتر شهرستان و استان را کسب کنند و به مرحله کشوری راه یابند.

این دانش آموزان نخبه از حضوری پررنگ در راهپیمایی۱۳ ابان گفتند و کسب دانش را مهمترین سلاح دانش آموزان برای مقابله با دشمنان و استکبار جهانی دانستند.

علی زارعی، مسئول پژوهش سرای دانش آموزی شهید چمران کبودراهنگ گفت: دانش اموزان عضو پژوهش سرا در ۱۲ جشنواره استانی و کشوری شرکت کرده‌اند که ۱۰۴ اثر به این جشنواره‌ها ارسال و داوری شده است که ۵۴ اثر حائز رتبه و با مرحله کشوری راه یافته‌اند

در پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان کبودراهنگ بیش از هزار دانش آموز عضو هستند.