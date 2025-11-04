مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان از دقایقی پیش با شعار ، متحد و استوار مقابل استکبار،در مشهد مقدس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اجتماع ضد استکباری با حضور قشر‌های مختلف مردم بخصوص دانش‌آموزان بصورت متمرکز در میدان شهدا آغاز شد.

دانش آموزان مشهدی امروز در این راهپیمایی خشم و انزجار خود را از جنایات استکبارجهانی فریاد میزنند وبه جهانیان ثابت میکنند همچنان متحد واستوار بر مسیر اطاعت از رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده اند.

شرکت کنندگان با سر دادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، جنایات آمریکا و ایادی آن را در جهان بویژه ممالک اسلامی محکوم کردند.

تجمع پر شور دانش آموزان در میدان شهدای مشهد تجدید پیمانی است با خون شهدایی که در مسیر انقلاب ریخته شده است تا ایران از گزند دشمنان وبد خواهان محفوظ ومصون بماند.

سخنران این مراسم حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها خواهد بود.

برگزاری ۲۰۰ نمایشگاه در مدارس استان با موضوع غزه و جنایات آمریکا از جمله برنامه‌های جانبی مرتبط با این روز است.