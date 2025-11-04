پخش زنده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از توزیع ۵۴ پزشک متخصص متعهد خدمت در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دکتر محمدرضا صفدری گفت: امسال ۵۴ پزشک متخصص در رشتههای آسیبشناسی، ارتوپدی، پوست، داخلی، عفونی، قلب، بیماریهای مغز و اعصاب، بیهوشی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، اورولوژی، چشم، رادیولوژی، روان پزشکی، طب فیزیکی و توانبخشی، کودکان و گوش و حلق و بینی در استان توزیع میشوند.
وی افزود: با توزیع این نیروها، بخشی از کمبود پزشکان در برخی رشتههای تخصصی از جمله قلب، رادیولوژی، مغز و اعصاب، داخلی و کودکان برطرف میشود که نقش مؤثری در بهبود خدمات تخصصی درمانی در استان دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: این پزشکان تعهدی جدید، قرار است در شهرستانهای بجنورد، شیروان، فاروج، جاجرم و آشخانه مشغول به کار میشوند.
دکتر صفدری گفت: حدود ۱۰ درصد از این متخصصان بومی خراسان شمالی و ۹۰ درصد غیر بومی هستند.