همزمان با سیزدهم آبان، زنگ استکبارستیزی امروز در مدارس سراسر استان مازندران نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با سیزدهم آبان، زنگ استکبارستیزی امروز در مدارس سراسر استان مازندران نواخته شد و دانشآموزان با حضور در مراسم ویژه این روز، بار دیگر بر عزم راسخ خود برای مقابله با استکبار جهانی تأکید کردند.
در این مراسم نمادین که در مدرسه دخترانه شاهد ساری برگزار شد، دانشآموزان با در دست داشتن پلاکاردها و پرچمهای ایران و شعارهای استکبارستیزانه، حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی و مواضع ضداستکباری نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.