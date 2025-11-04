به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دقایقی پیش از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز سه شنبه، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهر یاسوج با شعار «متحد و استوار، مقابل استکبار» و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم از میدان هفتم تیر به سمت خیابان طالقانی بلوار جمهوری اسلامی و میدان امام حسین(ع) آغاز شده است.

در این مراسم مسئولان مختلف استان به همراه هزاران نفر از دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پلاکاردهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت خود را از استکبار جهانی فریاد می‌زنند.