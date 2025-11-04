فریاد استکبارستیزی کهگیلویه و بویراحمدی ها در یوم الله ۱۳ آبان
راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان و دانشجویان در کهگیلویه و بویراحمدآغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دقایقی پیش از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز سه شنبه، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهر یاسوج با شعار «متحد و استوار، مقابل استکبار» و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم از میدان هفتم تیر به سمت خیابان طالقانی بلوار جمهوری اسلامی و میدان امام حسین(ع) آغاز شده است. در این مراسم مسئولان مختلف استان به همراه هزاران نفر از دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پلاکاردهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت خود را از استکبار جهانی فریاد میزنند. امروز مردم کهگیلویه و بویراحمد با حضور گسترده در مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرها و روستاهای مختلف استان ، فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و بار دیگر نشان دادند با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی و مقاومت در مقابل دشمنان ایستادهاند. ۱۳ آبان سالروز تبعید امام خمینی(ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران از ایران به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ بهعنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز نامگذاری شدهاست.