راهپیمایی بزرگ یومالله ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران مقابل استکبار جهانی در تبریز و ۷۰ شهر و روستای آذربایجان شرقی با حضور گسترده مردم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در آذربایجان شرقی آغاز شده و اقشار مختلف مردم به ویژه دانشآموزان، دانشجویان و اساتید با گرامیداشت یاد و خاطره این روز به میدان آمدهاند.
مردم با نمایش اتحاد ، انسجام اجتماعی، وحدت ملی و عظمت بینظیر خود به دشمنان ایران و اسلام پاسخی کوبنده و قاطع خواهند داد.