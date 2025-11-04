برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان شرقی
راهپیمایی بزرگ یومالله ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران مقابل استکبار جهانی در تبریز و ۷۰ شهر و روستای آذربایجان شرقی با حضور گسترده مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در آذربایجان شرقی برگزار شد و اقشار مختلف مردم به ویژه دانشآموزان، دانشجویان و اساتید با گرامیداشت یاد و خاطره این روز به میدان آمدند.
مردم با نمایش اتحاد ، انسجام اجتماعی، وحدت ملی و عظمت بینظیر خود به دشمنان ایران و اسلام پاسخی کوبنده و قاطع دادند.
