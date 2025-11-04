راهاندازی دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی «الایزا» در شیراز
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از رونمایی از دستگاه پیشرفته «الایزا (ELISA)» در مرکز بیماریهای رفتاری این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، با بیان اهمیت تقویت برنامههای پیشگیری و کنترل بیماریهای ویروسی و رفتاری گفت: دستگاه پیشرفته الایزا با هدف انجام آزمایشهای دقیق نشانگرهای ویروسی و پادتنها در بیماریهایی مانند توکسوپلاسموز و همچنین برای پایش و ارزیابی مداوم بیماران مبتلا به ایدز، هپاتیت C و هپاتیت B در مرکز بیماریهای رفتاری راهاندازی شده است.
دکتر «اورنگ ایلامی» افزود: این دستگاه امکان انجام تست HIV با استفاده از کیتهای نسل چهارم را فراهم میکند؛ روشی که از بالاترین سطح دقت و حساسیت در میان فناوریهای موجود برخوردار است و نقشی کلیدی در ارتقای دقت آزمایشهای تخصصی ایفا میکند.
دکتر ایلامی ادامه داد: راهاندازی این سیستم موجب افزایش چشمگیر کیفیت تشخیص، کاهش زمان پاسخدهی و ارتقای استاندارد خدمات تخصصی در حوزه بیماریهای رفتاری شده است و میتواند گام موثری در مسیر بهبود خدمات سلامت جامعه باشد.
این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اهمیت تشخیص در حوزه بهداشت افزود: تشخیص بهموقع و دقیق، نخستین گام در پیشگیری و کنترل بیماریهاست و بهرهگیری از فناوریهای نوینی مانند دستگاه الایزا، نقش مؤثری در شناسایی زودهنگام عوامل بیماریزا و جلوگیری از گسترش آنها در جامعه دارد.