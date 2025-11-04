



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، با بیان اهمیت تقویت برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های ویروسی و رفتاری گفت: دستگاه پیشرفته الایزا با هدف انجام آزمایش‌های دقیق نشانگر‌های ویروسی و پادتن‌ها در بیماری‌هایی مانند توکسوپلاسموز و همچنین برای پایش و ارزیابی مداوم بیماران مبتلا به ایدز، هپاتیت C و هپاتیت B در مرکز بیماری‌های رفتاری راه‌اندازی شده است.

دکتر «اورنگ ایلامی» افزود: این دستگاه امکان انجام تست HIV با استفاده از کیت‌های نسل چهارم را فراهم می‌کند؛ روشی که از بالاترین سطح دقت و حساسیت در میان فناوری‌های موجود برخوردار است و نقشی کلیدی در ارتقای دقت آزمایش‌های تخصصی ایفا می‌کند.

دکتر ایلامی ادامه داد: راه‌اندازی این سیستم موجب افزایش چشمگیر کیفیت تشخیص، کاهش زمان پاسخ‌دهی و ارتقای استاندارد خدمات تخصصی در حوزه بیماری‌های رفتاری شده است و می‌تواند گام موثری در مسیر بهبود خدمات سلامت جامعه باشد.

این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اهمیت تشخیص در حوزه بهداشت افزود: تشخیص به‌موقع و دقیق، نخستین گام در پیشگیری و کنترل بیماری‌هاست و بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی مانند دستگاه الایزا، نقش مؤثری در شناسایی زودهنگام عوامل بیماری‌زا و جلوگیری از گسترش آنها در جامعه دارد.