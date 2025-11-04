توقیف و معدوم سازی ۳ هزار کیلوگرم فرآورده‌های غذایی فاسد در اردستان

توقیف و معدوم سازی ۳ هزار کیلوگرم فرآورده‌های غذایی فاسد در اردستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی اردستان گفت: در این زمینه ۱۵ پرونده تخلف به دادگاه ارسال و حکم صادر شده است.

محمد رضا خزعلی افزود: بازرسی از مرکز‌های عرضه فرآورده‌های خام دامی شامل قصابی، مرغ‌فروشی، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای این شهرستان به‌طور مستمر انجام می‌شود.

وی گفت: کار نظارت بر سلامت دام سبک و سنگین کشتار شده در کشتارگاه مشترک دام اردستان و زواره برعهده این شبکه است و در صورتی که لاشه‌ای مشکل بهداشتی داشته باشد از چرخه مصرف خارج می‌شود.