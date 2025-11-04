پخش زنده
با شروع فصل سرما، استفاده از وسایل گرمایشی در منازل افزایش مییابد و همزمان خطر حوادثی مانند گازگرفتگی و آتشسوزی نیز بیشتر میشود.
معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: هر وسیله گرمایشی از جمله بخاری، پکیج و آبگرمکن باید دارای دودکش مجزا و مجهز به کلاهک استاندارد باشد و استفاده از یک دودکش مشترک برای چند وسیله به شدت خطرناک است.
وی افزود: استفاده از لولههای فنری یا آلومینیومی (ماکادو) به دلیل احتمال پارگی و جدا شدن از محل نصب، غیرایمن بوده و میتواند منجر به نشت گازهای سمی شود.
حسینی تأکید کرد: قبل از استفاده از وسایل گرمایشی، شهروندان باید از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل کنند. بهترین روش برای این کار، استفاده از وزنهای متصل به طناب و هدایت آن به داخل دودکش است.
به گفته او، روشن کردن شعله و بررسی کشش آن به سمت دودکش نیز روش دیگری برای اطمینان از باز بودن مسیر است.
حسینی هشدار داد: در صورتی که بخش بالایی لوله بخاری سرد باشد، نشاندهنده انسداد مسیر دودکش است و خطر برگشت گازهای سمی به محیط وجود دارد.
معاون آموزش و پیشگیری آتشنشانی یزد با اشاره به خطرات گاز مونواکسیدکربن گفت: این گاز بیرنگ و بیبوست و به «قاتل بیصدا» معروف است.
وی افزود: در صورت استنشاق، ابتدا فرد دچار سردرد مبهم در جلوی سر میشود، سپس سرگیجه، تهوع و حالت خوابآلودگی رخ میدهد و در نهایت ممکن است فرد در خواب جان خود را از دست بدهد.
حسینی با تاکید بر اینکه روشن کردن خودرو یا موتورسیکلت در پارکینگ بسته بسیار خطرناک است، گفت: همچنین استفاده از اجاقگاز یا منقل برای گرمایش در فضای بسته میتواند به مسمومیت شدید منجر شود.
وی توصیه کرد: پیش از آغاز فصل سرما، شهروندان حتماً دستگاههای گرمایشی خود را سرویس و دودکشها را از پشتبام بررسی کنند تا راه خروج گاز مسدود نباشد.
حسینی در پایان گفت: اگر فردی در محیط دچار سردرد یا حالت تهوع شد، باید سریعاً پنجرهها را باز کرده، از محیط خارج شود و با اورژانس تماس بگیرد. رعایت همین نکات ساده میتواند جان خانوادهها را نجات دهد.