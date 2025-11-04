پخش زنده
نمایندگان ۴۴ کشور از جمله ایران در دومین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی دریانوردی پاکستان (PIMEC ۲۰۲۵) که به میزبانی نیروی دریایی این کشور در کراچی برگزار میشود، حضور دارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بین المللی با حضور مقامات عالی رتبه از کشورهای مختلف از جمله «احسن اقبال» وزیر برنامهریزی پاکستان در شهر کراچی برگزار شد.
مقامات پاکستانی در سخنرانیهای خود با اشاره به موقعیت ژئواستراتژیک پاکستان و اهمیت اقیانوس هند، بر توسعه همکاریهای دریایی با کشورهای منطقه و همسایه تاکید کردند.
این رویداد که تا ششم نوامبر ادامه دارد یکی از بزرگترین گردهماییهای دریایی منطقه بهشمار میرود و با هدف گسترش همکاریهای اقتصادی، فناورانه و نظامی در حوزه دریا و تجارت دریایی برگزار میشود.
هیأت نیروهای مسلح ایران به سرپرستی ناخدا «داریوش اسکندری» در این نمایشگاه شرکت کرده است؛ همچنین برای نخستینبار پاویون جمهوری اسلامی ایران در بزرگترین نمایشگاه بینالمللی دریانوردی پاکستان برپا شده است؛ غرفهای که با هدف نمایش توانمندیها و دستاوردهای بومی ایران در حوزه صنایع دفاعی و دریایی طراحی شده و مورد استقبال شرکتکنندگان خارجی قرار گرفته است.