به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم که دقایقی قبل در میدان امام خمینی شهر همدان آغاز شد گروه های مختلف مردم حضور دارند.

دانش‌آموزان، فرهنگیان، خانواده‌های شهدا، مسئولان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پلاکاردهایی با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام خمینی(ره) و تبعیت از مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.

سخنران این مراسم در همدان، حجت الاسلام آقاجانپور، رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع خواهد بود.

در دیگر مناطق مختلف استان نیز این مراسم همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.