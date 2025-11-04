مستند‌های «زهرا، یک روایت شخصی»، «مردم معمولی» و «دمی درنگ»، از شبکه‌های مستند و قرآن و معارف پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم مستند «زهرا، یک روایت شخصی»، به تهیه‌کنندگی فاطمه بوربور و کارگردانی محسن رضازاده، سه‌شنبه ۱۳ آبان، ساعت ۲۱، از شبکه‌ مستند پخش می‌شود.

این فیلم مستند درباره‌ی شهید زهرا شمس‌بخش، از شهدای دفاع مقدس دوازده روزه است.

مستند «مردم معمولی»، به تهیه کنندگی فاطمه بوربور و کارگردانی محسن رضازاده و پارسا گیلانی، سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۲۲، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۰، بازپخش می‌شود.

این مستند پرتره‌ای از زهرا شمس‌بخش، کوهنورد و فعال محیط زیست که در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

مستند «دمی درنگ»، اثری علمی و پژوهشی است که به بررسی جنبه‌های ناشناخته روح و روان انسان می‌پردازد.

این مستند علمی ـ پژوهشی با نگاهی نو به اسرار خلقت روح و روان انسان، روز‌های چهارشنبه و جمعه (۱۴ و ۱۶ آبان) ساعت ۱۹، ­از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

مستند «دمی درنگ»، ­به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «ابراهیم جاهد» و نویسندگی حجت‌الاسلام «عباس سلطانی ثانی» تولید شده و بیش از ۶۰ نفر از استادان ­هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر کشور در ساخت آن همکاری داشته‌اند.

در این مستند، بینندگان شاهد نگاهی متفاوت به ابعاد روح، روان، عقل، دل و نفس خواهند بود، ­نگاهی که تلاش می‌کند پاسخ‌هایی علمی و الهی به پرسش‌های بنیادین انسان درباره خواب، کما، مرگ و دیگر حالات روحی و روانی ارائه دهد.

«دمی درنگ»، تلاشی است برای پیوند دادن دانش روز با معارف الهی و فراهم کردن فرصتی برای انسان‌های جست‌وجوگر تا در تأملی تازه، به رمز و راز‌های درون خویش بنگرند.