پخش زنده
امروز: -
راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در مهاباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ اقشار مختلف مردم و دانش آموزان و دانشجویان مهابادی امروز با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی متحد و استوار بار دیگر برای دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم ندای استکبار ستیزی سردادند.
همزمانی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با تداوم جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه، فلسطین را به محور اصلی راهپیمایی امسال تبدیل کرده و مردم مهاباد ثابت کردند دفاع از حق و مبارزه با ظلم و استبداد درایران اسلامی سن و سال نمیشناسد.
امروز مردم مهاباد در یوم الله ۱۳ آبان رساتر از همیشه فریاد انزجار از مستکبر و حمایت از غزه مظلوم را سر میدهند.