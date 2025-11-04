اعزام تیم تیراندازی با کمان کشورمان به مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم تیراندازی با کمان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در بنگلادش پنجشنبه ۱۵ آبان ماه راهی این کشور می‌شود.



این مسابقات از ۱۷ تا ۲۷ آبان ماه در داکای بنگلادش برگزار می‌شود.

نفرات اعزامی به شرح زیر است:

ریکرو مردان:

رضا شبانی

محمدحسین گلشنی

صادق اشرفی

محمدطا صفری

ریکرو زنان:

مبینا فلاح

مبینا ملاجعفری

سارا بابایی

ریحانه زارع

سرمربی: بهزاد پاکزاد

مربی: لیلا سخایی

کامپوند آقایان:

آرمین پاکزاد

محمد معدن دار

میلاد رشیدی

فرهنگ خداپرست

کامپوند بانوان:

گیسا بایبوردی

فاطمه باقری

بیتا عاشق زاده

شیوا بختیاری

سرمربی: اسماعیل عبادی

مربی: سودابه صادقی

سرپرست: امین قنبری و مهدی خالقی