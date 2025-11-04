پخش زنده
معلمان و دانش آموزان دبستان ۱۵ خرداد مزدقینه شهر همدان به مناسبت ۱۳ آبان در آزادی یک زندانی سهیم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: مدیر این مدرسه به نمایندگی از معلمان و دانش آموزان دبستان ۱۵ خرداد محله مزدقینه در ستاد دیه حضور یافت و کمک مالی پیش بینی شده را به حساب ستاد دیه واریز کرد.
یدالله روحانی منش افزود: با کمک معلمان و دانش آموزان این مدرسه، زندانی متولد ۱۳۵۷ که از حدود سه ماه پیش زندانی شده بود همزمان با ۱۳ آبان روز دانش آموز به آغوش خانواده بازگشت.
او تأکید کرد: این زندانی که دارای سه فرزند است به علت بدهی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی ریالی راهی زندان شده بود.
روحانی منش با بیان اینکه هم اکنون ۳۷۵ نفر به علت جرائم غیرعمد در زندان به سر میبرند، تصریح کرد:: ۲۲۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان همدان شامل ۱۴ زن و ۲۱۵ مرد هفت ماه امسال آزاد شدند.