معلمان و دانش آموزان دبستان ۱۵ خرداد مزدقینه شهر همدان به مناسبت ۱۳ آبان در آزادی یک زندانی سهیم شدند.

آزادی یک زندانی به همت معلمان و دانش آموزان یک مدرسه در همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: مدیر این مدرسه به نمایندگی از معلمان و دانش آموزان دبستان ۱۵ خرداد محله مزدقینه در ستاد دیه حضور یافت و کمک مالی پیش بینی شده را به حساب ستاد دیه واریز کرد.

یدالله روحانی منش افزود: با کمک معلمان و دانش آموزان این مدرسه، زندانی متولد ۱۳۵۷ که از حدود سه ماه پیش زندانی شده بود همزمان با ۱۳ آبان روز دانش آموز به آغوش خانواده بازگشت.

او تأکید کرد: این زندانی که دارای سه فرزند است به علت بدهی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی ریالی راهی زندان شده بود.

روحانی منش با بیان اینکه هم اکنون ۳۷۵ نفر به علت جرائم غیرعمد در زندان به سر می‌برند، تصریح کرد:: ۲۲۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان همدان شامل ۱۴ زن و ۲۱۵ مرد هفت ماه امسال آزاد شدند.