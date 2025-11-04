مردم انگلیس بار‌ها نشان داده‌اند نام آمریکا و ترامپ بیش از آنکه یادآور سیاست باشد، نشانی از تردید و بی‌اعتمادی است. انگلیسی‌ها می‌گویند نگاهشان به ترامپ، نگاهی از پشت شیشه‌ای مات است؛ صدایش را می‌شنوند، اما به نیتش باور ندارند و آمریکا را نه به عنوان متحد، بلکه به عنوان بازیگری غیرقابل اعتماد می‌دانند.

بی اعتمادی مردم انگلیس به آمریکا و طرح‌های آن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نمایش شرم الشیخ را با شرکت شماری از سران کشور‌های جهان، برگزار کرد و با عباراتی فریبنده و عامه پسند تلاش کرد خود را مصلح بزرگ جهان نشان دهد. بسیاری از صاحب نظران در غرب معتقدند، نقشه ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه، با ابهامات فراوان، اساسا با واقعیات، همخوانی ندارد.

براساس نقشه ترامپ، تشکیل یک حاکمیت غیر بومی و سپردن آن به تونی بلر نخست وزیراسبق انگلیس و چهره منفور حتی در جامعه انگلیس که به جنگ افروزی شهره است، با آرمان مردم فلسطین، از جمله مردم غزه در تضاد است. موضوعی که مردم انگلیس در تظاهرات ششصد هزار نفری اخیر در لندن عنوان کردند.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: این تظاهرات برای این است که نشان دهیم نباید گول این «صلح» ساختگی را بخوریم. چیزی که اسمش را «صلح» گذاشته‌اند. باید از این توهم خلاص شویم که می‌توان «راه حل دو کشوری» داشت. چنین چیزی غیرممکن است. صلح پایدار، فقط وقتی محقق می‌شود که «راه‌حل یک کشور» داشته باشیم، جایی که یهودیان، مسلمانان و مسیحیان بتوانند همه با هم در یک کشور زندگی کنند. این تنها راه پیش روست، زیرا در همین حال اسرائیل همچنان کرانهٔ باختری را استعمار می‌کن؛ و همچنان یهودیان را به شهرک‌ها اعزام می‌کند تا حتی راه حل دو کشوری را غیرممکن سازد.

دایانا بوتو (Diana Buttu)، حقوقدان و مشاور پیشین تیم مذاکره کننده سازمان آزادیبخش فلسطین در مقاله‌ای در روزنامه گاردین نوشت به عنوان فردی که سال‌ها برای منافع فلسطینیان تلاش کرده است با ملاحظه طرح ترامپ برای غزه دریافته که جامعه جهانی، از فاجعه در فلسطین، هیچ درسی نیاموخته است. به همین علت، تظاهر کنندگان در لندن، از بی اعتمادی خود به دولت‌های حامی اسرائیل، از جمله دولت آمریکا می‌گویند.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: آیا کسی به او اعتماد دارد؟ آیا اساسا حتی یک نفر به ترامپ اعتماد دارد؟ چرا؟ چون او منحرف، متجاوز جنسی، نژادپرست و دروغگوست است. فکر می‌کنم کسی حساب کرده بود، حدود سی و یک هزار دروغ از زمان ریاست‌جمهوری‌اش گفته. از وقتی در دفتر ریاست جمهوری بوده، بیش از ۳۱ هزار دروغ گفته است پس نه، هیچ‌کس به او اعتماد ندارد.

نقشه ترامپ را می‌توان ادامه طرح سایکس- پیکو در سال ۱۲۹۵ خورشیدی دانست که به موجب آن سوریه و لبنان امروزی و عراق و فلسطین را ترتیب فرانسه و انگلیس، دو قدرت استعمارگر آن زمان میان خود تقسیم کردند.

نقشه و شوی تبلیغاتی ترامپ در شرم‌الشیخ ممکن است در کوتاه‌مدت اثر روانی داشته باشد، اما به باور بسیاری از صاحب نظران در نهایت مانند طرح صلح اسلو در سال ۱۳۷۲ خورشیدی میان گروهی از فلسطینیان و رژیم صهیونیستی برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد.

یک شهروند انگلیسی گفت: می‌خواهم مطمئن شوم و مردم بدانند که، باید نگران طرح ترامپ باشیم. واقعیت این است که چه کسی می‌تواند به او و اسراییل اعتماد کند؟ آیا اسرائیل و حامیانش، به وعده‌هایشان عمل می‌کنند و واقعاً کاری برای تعیین سرنوشت واقعی فلسطینی‌ها انجام می‌دهند؟ هیچ آدم عاقلی، نمی‌تواند به ادعا‌های صلح دوستی ترامپ اعتماد کند و با بودن ترامپ، اوضاع جهان، از جمله در فلسطین، بهبود نخواهد یافت بنابراین مردم جهان باید فشار‌ها را بر آمریکا و اسرائیل ادامه دهند تا فلسطینیان به حقوق خود دست یابند.

به نوشته دایانا بوتو، پیرامون نقشه دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه، همه سر درگم‌ هستند و هیچ کس از جزئیات این طرح آمریکایی، اطلاع ندارد. بنابراین، اشتباه است که این طرح را یک پیشرفت تاریخی برای فلسطین بدانیم. دیدگاه ترامپ یک معجون دیگر آمریکایی-اسرائیلی است که بدون مشارکت فلسطینی‌ها برپا شده است تا اسرائیل به صورت دائمی در آینده، بر غزه حاکم شود.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: خیلی سخت است بدانیم چه کسانی پشت ترامپ‌ هستند و چه فشار‌هایی روی اوست. درست زمانی که فکر می‌کنی می‌دانی، اما ناگهان اوضاع تغییر می‌کند و دیگر نمی‌دانی. هنوز نمی‌دانیم که آیا اسرائیل ترامپ را کنترل می‌کند یا اسرائیل فقط سگِ درنده‌ی آمریکاست؟ سر در آوردن از این مناسبات، سخت است. اما فکر می‌کنم برای آن همه انسان که جان باختند و آن همه وحشت علیه مردم غزه، باید کاری کرد، زیرا دوباره نباید به آن وضعیت فاجعه بار پیشین بازگردد.

واکنش‌های دولت‌های غربی به جنایات اسرائیل از تشویق و حمایت بی‌قید و شرط در نخستین سال حمله اسرائیل به غزه پس از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳، سپس به ابراز نگرانی‌ها و اخیراً گهگاه سخنان بی فایده و تهدید‌های توخالی متغیر بوده است. در پاره‌ای از این تهدید‌های توخالی، دولتمردان غربی گفته‌اند مثلا ادامه حملات اسرائیل ممکن است در زمانی نامشخص، منجر به تحریم تجاری یا کاهش ارسال تسلیحات شود. نشست سران افزون بر ۲۰ کشور جهان درشرم الشیخ مصر و حملات اسرائیل و نقض مکرر آتش بس در روز‌های اخیر نشان داد طرح ترامپ، براساس واقعیات جاری بنا نشده است. در این میان، قدرت نمایی حماس پس از آتش در غزه، واهی بودن ادعا‌های ترامپ و نتانیاهو مبنی بر نابودی حماس را نیز کاملا آشکار کرد همچون خشم و انزجار از ترامپ.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: دونالد ترامپ از نظر ما یک فاشیست خود شیفته و حامی نسل کشی اسراییل در فلسطین است.

وی افزود: آمریکا همچنان به ارسال جنگ افزار به اسراییل ادامه می‌دهد و همچنان از رژیمی که جنایات هولناک مرتکب شده است حمایت می‌کند.

یک شهروند دیگر انگلیسی گفت: ما نگران از بین رفتن جامعه به دست فاشیست‌ها و طرفداران ترامپیم؛ ما نگران حقوق بشر و آزادی بیانیم که با قدرت گرفتن هواداران ترامپ در اینجا با سرعت بیشتری محدود می‌شود.

شماری از کشور‌های غربی از جمله انگلیس و فرانسه، با ملاحظه تظاهرات گسترده مردم جهان و برای فرار از فشار فزاینده افکار عمومی، با تبلیغ و سر و صدای فراوان از شناسایی کشور فلسطین سخن می‌گویند آنهم ۷۵ سال پس از اینکه اسراییل را به رسمیت شناختند که البته نشان دادند برای تشکیل آن نیز هیچ گام عملی در دستور کار ندارند.

به عقیده شماری از صاحب نظران، هدف آمریکا و حامیان اسرائیل این است که آتش خشم مردم جهان از رفتار سنگدلانه علیه فلسطینیان را فرونشانند و سپس همچون گذشته و به تدریج، به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان و تشکیل کشور فلسطینی را کنار بگذارند.

توقف نسل کشی اسراییل در فلسطین با نقشه ترامپ سبب نشده حمایت قشر‌های مختلف مردم انگلیس از آرمان فلسطین کمرنگ شود. حاضران در راهپیمایی‌های لندن اکنون محاکمه و مجازات سران رژیم اسراییل و همدستان این رژیم و آزادی کامل سرزمین فلسطینیان از رود اردن تا دریای مدیترانه را فریاد می‌زنند.