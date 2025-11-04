به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،مردم دزفول صبح سه‌شنبه همزمان با سراسر کشور از محل میدان آزادی تا مصلای امام علی (ع) این شهر را راهپیمایی کرده و با سردادن شعار‌هایی خشم خود را نسبت به استکبار جهانی به ویژه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب نشان دادند.

دانش آموزان دزفول نیز با سردادن شعار‌های "‌ام الفساد قرن ما آمریکا، آمریکا"و مبارزه با استکبار ادامه راه شهدا بار دیگر اعلام کردند از نسل شهید فهمیده هستند.

" نماد هر جنایت آمریکا، آمریکا", رژیم خون ریز صهیونیستی باید از صفحه روزگار محو شود، اسراییل کودک کش ننگت باد و مرگ بر صهیونیست مضمون پلاکارد‌هایی بود که مردم دزفول در راهپیمایی ۱۳ آبان در دست داشتند.

" امروز روز ۱۳ آبانه، روز تصرف دل شیطانه"، " شعار ما نبرد با آمریکاست"، " مرگ بر آمریکای مردم فریب" و " نماد هر جنایت است آمریکا" از دیگر شعار‌های مردم دزفول در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه امسال بود.

خانواده شهدا نیز با در دست داشتن تصاویر شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

۱۳ آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است.

تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و نامگذاری این روز به نام روز دانش آموز و همچنین تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان این سه واقعه تاریخی است که هر کدام در دوره وقوع تاثیرگذاری خاص خود را داشته و شرایط را به نحوی تغییر داده‌اند.