فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: حضور یک ملّت آگاه، خدا‌باور و ایثارگر موازنه‌ها را به نفع ایران تغییر داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت ۱۳ آبان، زنگ استکبارستیزی در دبیرستان شاهد اهل قلم ارومیه با حضور جمعی از دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان از جمله سردار رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی و صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان به صدا درآمد.

در این آیین که با اجرای سرود، دکلمه و نمایش‌های کوتاه دانش‌آموزی همراه بود، سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با تأکید بر ماهیت استکباری سیاست‌های آمریکا گفت: آمریکا به روایت بسیاری از ملل، خوی استکباری دارد و با ارزش‌های عدالت‌محوری و انسانی که ما دنبال می‌کنیم هیچ‌گونه سازگاری و رابطه‌ای ندارد.

او با اشاره به جنایات تاریخی آمریکا افزود که مکتب اسلام و گفتمان خداباوری در برابر اهداف استکباری ایستاده و پیروزی انقلاب اسلامی مرهون همین مقاومت و ایثار بوده است.

فرمانده سپاه شهدای استان توضیح داد : مواجهه با استکبار تنها به میدان‌های نظامی محدود نبوده و دشمن امروز تلاش می‌کند از طریق جنگ شناختی و عملیات روانی باور‌های جامعه را هدف قرار دهد.

او گفت: جنگ امروزه بیشتر جنگ روایت‌ها و تغییر باور‌ها است؛ دشمن می‌خواهد تردید ایجاد کند، اما با دانایی، شناخت حقیقت کشور و پایبندی به ارزش‌های دینی می‌توانیم این عملیات را ناکام بگذاریم.

سردار رجبی همچنین بر نقش اقتدار نیرو‌های مسلح و توانمندی‌های ملی در مقابله با تهدید‌ها تأکید و افزود: بالاتر از توانایی‌های نظامی، حضور یک ملّت آگاه، خدا‌باور و ایثارگر است که موازنه‌ها را به نفع ایران تغییر داده است.

صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، در سخنان خود ۱۳ آبان را روز آگاهی نسل نوجوان و جوان ایران اسلامی توصیف کرد و گفت: قله‌های سعادت و پیشرفت کشور تنها با دانش‌آموزانی آگاه و بصیر فتح خواهد شد.

او افزود که نهاد آموزش‌وپرورش با اولویت‌بخشی به زنگ استکبارستیزی در مدارس، تلاش دارد روحیه استقلال‌طلبی و مقاومت را در نسل‌های آینده تقویت کند.

آیین زنگ استکبارستیزی در دبیرستان شاهد اهل قلم با تجلیل از فرزندان شهدا پایان یافت.