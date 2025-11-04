به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: این فرهنگ سرا به پیشنهاد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و اعتبارات سازمان مدیریت برنامه و بودجه در زیربنای ۲ هزار و ۳۳۳ متر مربع در حال ساخت است

محمود اکبری فضلی با اشاره به اینکه پردیس بی بی مریم بختیاری به پاس خدمات ارزنده و مبارزات این بانوی شجاع بختیاری ساخته می‌شود، ادامه داد: برآورد اولیه اعتبار این طرح ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است که هم اکنون در مرحله نصب ستون‌ها و اسکلت‌های فلزی قرار دارد.

وی ادامه داد: پردیس فرهنگی بی بی مریم بختیاری با پیشرفت ۲۵ درصدی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال ساخت است و دارای فضا‌های کتابخانه، اموراداری، سالن آمفی تئاتر و کارگاه آموزشی خواهد بود.