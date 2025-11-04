به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،آیین رسمی آغاز فاز عملیاتی اجرای پروژه خط انتقال فرآورده های نفتی به نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان سیرجان با حضور فرماندار ویژه شهرستان سیرجان، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.

این پروژه که با هدف تسهیل فرآیند سوخت‌رسانی به نیروگاه سمنگان، پس از چند سال پیگیری مستمر آغاز شده و تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید، گامی مهم در مسیر ارتقاء تاب آوری زیرساخت‌های انرژی استان کرمان محسوب می‌گردد.

ابراهیم کریمی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ضمن ابراز امیدواری نسبت به ادامه روند ارتقاء تاب آوری زیرساخت‌های کلیدی استان، اظهار داشت: تسهیل در سوخت‌رسانی به صنایع و نیروگاه‌های تولید برق استان مانند نیروگاه سمنگان، موجب افزایش تاب‌آوری و تداوم کارکرد این مراکز می‌شود که این مهم از اصول پدافند غیرعامل به شمار می‌رود.