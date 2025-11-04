به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با یوم الله ۱۳ آبان روز دانش آموز اجتماع بزرگ دانش آموزان بیانیه گام دوم انقلاب با شعار نسل ضد زورگویی در میاندوآب برگزار شد

در این اجتماع بزرگ که با همراهی مسئولین میاندوآب در مصلای امام خمینی (ره) این شهرستان ترتیب یافت دانش آموزان بسیجی و عضو تشکل‌های دانش آموزی نسبت به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری اقدام نمودند

محسن دلیر مدیر آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب در این اجتماع دانش آموزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به تشریح اهداف شوم استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا پرداخت و خواستار حفظ هوشیاری و وحدت در برابر توطئه‌های دشمنان شد.